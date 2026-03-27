Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam