Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 30 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 22 olayda, 30 şüpheli yakalandı, bunlardan 19'u tutuklandı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 125 olayda, 131 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu suçlarından aranması olan toplam 24 şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası olan 14 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 146 katılımcıya eğitim verildi.

Aramalarda, 13 kilo 876 gram esrar, 1 kilo 720 gram kokain, 1 kilo 229 gram metamfetamin, 724 sentetik ecza, yaklaşık 21 bin 794 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 6 hassas terazi, 1 tabanca, 6 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.