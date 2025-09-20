Antalya'da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası Düzenlendi

ANTALYA'da 'Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası' kapsamında Konyaaltı sahilinde temizlik yapıldı. Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, Günlük 100 bin kişinin kullandığı sahilde üç vardiya, 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ancak yerli ve yabancı misafirlerimiz de aynı duyarlılığı gösterirse Konyaaltı sahili çok daha temiz kalacaktır dedi.

Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA iş birliğiyle 'Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal Cleanup - ICC) Kampanyası' gerçekleştirildi. Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, Türkiye dahil 100'ün üzerinde ülkede eş zamanlı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlik meclisi üyeleri, gönüllüler, dalış ekibi ve kamu kurum temsilcileri sahilde bir araya gelerek temizlik yaptı.

'VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI ŞART'

Etkinlikte konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, çevre bilincine dikkati çekti. Başkan Vekili Özdemir, Bugün Dünya Kıyı Temizliği Günü. Biz de Konyaaltı sahilimizde, gönüllülerimizle ve kurumlarımızla birlikte bu farkındalığı oluşturuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerin ve kıyının korunmasına büyük önem veriyoruz. Ancak sadece bizim bilinçli olmamız yetmiyor. Vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olması gerekiyor dedi.

CEZAİ İŞLEMLER SAHİLİ TEMİZLEDİ

Ağustos ayında Konyaaltı sahilinde başlatılan sahilde çöp atanlara cezai işlem uygulamaların etkisini gördüklerini vurgulayan Özdemir, Caydırıcılık yarattık ve sahillerimizde kirlilik azalmaya başladı. Günlük 100 bin kişinin kullandığı sahilde üç vardiya, 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ancak yerli ve yabancı misafirlerimiz de aynı duyarlılığı gösterirse Konyaaltı sahili çok daha temiz kalacaktır diye konuştu. Antalya'nın 640 kilometrelik kıyı bandına sahip eşsiz bir şehir olduğunu belirten Özdemir, Bu duyarlılığı hep birlikte sağlayacağız. Etkinliğe destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

TORUNUYLA GELDİ, FARKINDALIK İÇİN DESTEK VERDİ

Etkinliğe gönüllü olarak torunu ile katılan Nilay Beygo, çevre temizliği bilincinin küçük yaşta verilmesi gerektiğini vurguladı. Nilay Beygo, Torunumuzun çevre temizliği farkındalığını teşvik etmek için ailecek katıldık. Etkinliği güzel buluyorum ama daha geniş çaplı olsa çok daha etkili olur. Bu tür çalışmaların sık yapılması ve özellikle okulların bu konuda etkinlikler düzenlemesi çok faydalı olur. Sahilde çöp toparken karşımıza çıkanlar arasında sigara izmaritleri çok fazla yer alıyor. Herkesin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor diye konuştu. Etkinliğin en genç katılımcılarından 5 yaşındaki Nora Onur ise çöp toplarken çevre mesajı verdi. Nora Onur, Çöp topluyorum. Etrafta çok çöp var. Temiz yapmalıyız, çevremizi temiz tutmalıyız dedi.