Antalya'da Turizmde Eğitim ve Sektör İşbirliği

Antalya'da turizm alanında çalışacak nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sektör temsilcileriyle eğitim paydaşları bir araya geldi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Sektörel Mükemmeliyet Merkezi işbirliğinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda "Turizmde Eğitim ve Sektör Buluşması" programı düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, turizm sektöründen elde edilen gelirin hem cari açığı kapatmada önemli rol oynadığını hem de büyük istihdam imkanı sağladığını söyledi.

Bir yandan işsizlik sorunu, bir yandan da sektörde kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Şahin, "Sektör kalifiyeli eleman bulamadığı için farklı ülkelerden işçi getiriyor, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Endonezya'dan çok sayıda işçiyi Antalya'da görüyoruz. Bir yandan da bizim çocuklarımız iş arıyor." dedi.

Bu programın iş arayanlar ile sektör temsilcilerini buluşturması noktasında önemli olduğunu ifade eden Şahin, Antalya'da turizm alanında hizmet veren 14 meslek lisesi olduğunu, buralardan çıkan mezunların işsiz kalmadan sektörde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de turizmin güçlü bir sektör olduğunun altını çizen Şahin, "Turizm, rekabeti çok zor olan bir sektör. Böyle bir sektörde güçlü olmanız için belli işleri çok iyi yapmanız lazım. Avantajlarımızdan bir tanesi iyi ve kaliteli hizmet. Bunu başarmışız. Turizmde aslında yeni bir ülkeyiz, 1980'lerde adım atıyoruz, asıl hızını 2000'li yıllarda sağlayan bir sektör. 20-25 yılda hizmet kalitesi noktasında çok iyi duruma gelmişiz." diye konuştu.

Vali Şahin, turizmde ihtiyaçların çok hızlı değiştiğini, buna karşı sektörün de kendisini her daim geliştirmesi gerektiğini belirtti.

"Dünyada nitelikli iş gücü bulmak her geçen gün zorlaşıyor"

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu da Antalya'nın turizmde dünya markası haline geldiğini vurguladı.

Sektörde hızlı büyümenin yanında önemli sorunla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Saatçioğlu, şunları paylaştı:

"Dünya genelinde hizmet sektöründe özellikle turizm ve otelcilikte nitelikli iş gücü bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Antalya özelinde de durum farklı değil. Her yıl yeni tesisler açılıyor fakat o otellere hayat veren, misafirlerimize hikayemizi anlatan, tatil deneyimini sağlayan nitelikli iş gücünü temin etmekte zorlanıyoruz. Turizmciler olarak bu eksiğimizi her yıl farklı ülkelerden iş gücü temin ederek kapatmaya çalışıyoruz ancak bu durum sürdürülebilir değil."

Saatçioğlu, toplantının amacının da gençlerin turizm sektörünü benimsemelerini sağlamak ve eğitimden iş hayatına uzanan yolda bir köprü inşa etmek olduğunu kaydetti.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ile sektör paydaşları katıldı.