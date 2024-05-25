Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi