Antalya'da bir kişinin tüfekle vurulması olayının 3 sanığı hakim karşısında

Antalya'da bir kişinin tüfekle vurulması olayında baba ve iki oğlu yargılanmaya başlandı. Sanık İ.Ç, borç meselesi nedeniyle öldürme kastının olmadığını savundu. Müşteki Hasan Doğan ise saldırıyı anlattı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Antalya'da bir kişinin tüfekle vurulması olayına ilişkin baba ve iki oğlunun yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan İ.Ç, "azmettirme" suçundan tutuksuz yargılanan babası S.Ç. ve kardeşi E.Ç, müşteki Hasan Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan İ.Ç. öldürme kastının olmadığını öne sürerek, Hasan Doğan'ın inşaat işinden dolayı kendilerine 400 bin lira borcu olduğunu iddia etti.

Hasan Doğan ile tesadüfen olay yerinde karşılaştığını, borcunu isteyince Doğan'ın elini beline attığını iddia eden İ.Ç, korkuya kapılarak yanında bulunan tüfekle ateş ettiğini ileri sürdü.

S.Ç. ise oğlu S.Ç.'nin mağdur Hasan Doğan'ın karıştığı bir kavga sırasında ayağından vurulduğunu, Doğan'ın da ihtiyaç duyulabileceğini söyleyerek kendilerine bir araç verdiğini öne sürerek, olayda kullanılan tüfeğin de bu aracın içerisinde olduğunu iddia etti.

Müşteki Hasan Doğan ise S.Ç.'nin yaralanmasından sonra ailesinin kendisinden bir daire ve 2 milyon lira istediklerini, iddia edildiği gibi karşı tarafa bir borcunun olmadığını öne sürdü.

Olay günü çocuklar ve eşinin de içinde bulunduğu aracına doğru giderken İ.Ç.'nin kendisini vurduğunu belirten Doğan, "Kasığımda bir sıcaklık hissettim. 'Bu sana ders olsun Hasan Doğan. Babamın selamı var.' dedi. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme salonunda saldırı anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları izletildi.

Mahkeme heyeti sanık İ.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 sokakta Hasan Doğan, aralarında borç anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tarafından av tüfeği ile vurulmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan İ.Ç. tutuklanmış, babası S.Ç. ve kardeşi E.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

