Antalya'da Trans Birey Cinayeti: Şüpheli Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı

Antalya'da Trans Birey Cinayeti: Şüpheli Güvenlik Kameralarıyla Yakalandı
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Antalya'da evinde boğazından bıçaklanarak ölü bulunan trans birey Nida Nazlıer'in cinayet şüphelisi, 80'in üzerinde güvenlik kamerası kaydının incelenmesiyle tespit edilerek yakalandı.

ANTALYA'da evinde boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunan trans birey Nida Nazlıer'in (45), cinayet şüphelisi, 80'in üzerinde güvenlik kamerasından kayıt izlenerek tespit edilip, yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden mesai sonrası çıkan H.İ., birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda boğazından bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi. Bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boğazına ve yüzüne aldığı 1'er bıçak darbesiyle ölen Nazlıer ile ilgili inceleme başlattı. Bu sırada haberi alıp evin önüne gelen Nazlıer'in arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri evde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında, bahçedeki saksı içerisinde toprağa gömülü bir bıçak buldu. Bıçak incelenmek üzere delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer'i bulan H.İ. ise gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerine yaptığı incelemenin ardından Nazlıer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde oturduğunu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, akşam saatlerinde eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Üzerinde kimlik kartı çıkmayan şüphelinin kimliği, parmak izi çalışmasıyla belirlenecek. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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