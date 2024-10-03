Antalya'da Trafik Denetiminde 38 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan özel denetim kapsamında, il merkezi ve ilçelerinde 38 sürücüye, 49 bin 958 lira ceazi işem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan denetimler kapsamında, meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla Antalya il merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı. Uygulamada emniyet ekipleri 137 aracı kontrol etti. Emniyet kemeri takmayan 14 sürücü, telefon ile görüşme yapan 15 sürücü, kask takmayan 7 sürücü, tehlikeli araç kullanan 2 sürücü olmak üzere toplam 38 sürücüye 49 bin 958 lira cezai işlem uygulandı.

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