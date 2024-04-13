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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 59 kişi kurtarıldı

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Antalya Valiliği, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından teleferik kabinlerinde mahsur kalanlardan 59 kişinin kurtarıldığını, 14 kabinde tahliye işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Antalya Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, Konyaaltı'da akşam saatlerinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin yeni gelişmeler aktarıldı. Açıklamada saat 00: 40 itibariyle 10 kabinden 18'i havadan helikopter ile olmak üzere toplam 59 kişinin tahliye edildiği ve kalan 14 kabinde tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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