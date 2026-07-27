Antalya’da lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine ekip sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen kurtarma çalışması sonucu lastik bottaki 2 kişi sahil güvenlik botuna alındı.

Söz konusu kişiler, Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırıldı.

Kaynak: AA