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Antalya’da lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

Antalya’da lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine ekip sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen kurtarma çalışması sonucu lastik bottaki 2 kişi sahil güvenlik botuna alındı.

Söz konusu kişiler, Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırıldı.

Kaynak: AA
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