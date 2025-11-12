Haberler

Antalya'da Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu Başladı

İYİ Bir Eğitim Platformu tarafından Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir 5'inci Eğitim Sempozyumu, 'Bütünsellik: Ruh, Zihin, Beden' teması ile başladı. 4 ülkeden 2 bin 36 katılımcının yer aldığı sempozyumda eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın etkileri ele alındı.

İYİ Bir Eğitim Platformu tarafından Antalya'da düzenlenen, 'Bütünsellik: Ruh, Zihin, Beden' temalı Sürdürülebilir 5'inci Eğitim Sempozyumu başladı. Sempozyuma 4 ülke ve 70 şehirden yaklaşık 2 bin 36 kişi katıldı.

Türkiye'deki okulların eğitim kalitesini çağın gerektirdiği şekilde yükseltmek amacıyla kurulan İyi Bir Eğitim Platformu, uzman eğitimcileri Antalya'da bir araya getirdi. Beşincisi düzenlenen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nda, 21'inci yüzyılda eğitim anlayışı, dijitalleşme, yapay zekanın öğretim süreçlerine etkisi, esnek öğrenme ortamları ve bireyselleşmiş eğitim modelleri gibi konular ele alındı.

Sempozyumda, eğitimci, akademisyen ve yazarlar katılımcılarla deneyimlerini paylaşırken, eğitimde bütüncül yaklaşımın önemi üzerinde duruldu. Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki teması 'Bütünsellik: Ruh, Zihin, Beden' oldu.

'YAPAY ZEKAYA EVET, AMA ÖNCE İNSAN'

Sempozyumda konuşan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkan Yardımcısı ve eğitim girişimcisi Ümit Kalko, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan odaklı eğitim vurgusu yaptı. Kalko, "Beşincisini düzenlediğimiz sempozyumda 4 ülkeden ve Türkiye'nin 70 ilinden olmak üzere yaklaşık 2 bin 36 katılımcı yer alıyor. Bunun yanı sıra Kanada, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Özbekistan'dan misafirlerimiz var. Bu seneki temamız ruh, zihin ve beden bütünselliği üzerine. Yapay zekanın her şeyi etkilediği bir çağda yaşıyoruz ama biz daha çok insan olmalı diyoruz. Dijitalleşmeye, yapay zekaya evet; ancak bunları hayatımızı kolaylaştıran araçlar olarak görürsek eğitimde fayda sağlar. Çünkü biz sadece bilgi aktaran değil, ülkenin geleceğini şekillendiren bir sektördeyiz. 20 yıl sonra nasıl bir ülke istiyorsak diye sorarsak cevabı şu, öğretmenlere sorun. Çünkü bu öğretmenlerin elinde, biz geleceğe hazırlıyoruz çocukları" dedi.

'SEMPOZYUMLAR TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA'

Sempozyumun daha önce İstanbul ve Diyarbakır'da da düzenlendiğini belirten Kalko, "İstanbul'da 3 bin, Diyarbakır'da 1500 kişinin katıldığı etkinlikler yaptık. Bugün Antalya'dayız, nisan ayında Adana'da da 'iyi bir eğitim nasıl verilir' sorusunu tartışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
