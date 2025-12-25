Haberler

Şüpheli çantadan kişisel eşyalar çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırımlara bırakılan şüpheli çantadan kişisel eşyalar çıktı. Çantayı bırakan kişi, bipolar rahatsızlığı olduğu belirlenen B.A. olarak tespit edildi ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

ANTALYA'da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çantadan kişisel eşyalar çıktı. Çantayı kaldırıma bırakan kişinin bipolar rahatsızlığı bulunan B.A. (27) olduğu belirlendi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan nokta üzerinde yer alan kaldırımda şüpheli çanta olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edilirken, çantayı bırakan kişinin tespiti için mobese kameralarına bakıldı. Kısa sürede gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, trafik polisi de yolu tek şeride düşürdü. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis kıyafetlerini giyerken, ekipler trafiği tamamen kapattı. Bomba imha ekibi polisi yaptığı incelemede çantada kişisel eşyalar olduğu görüldü. Ekipler daha sonra trafiği açtı.

MEZARLIK İÇİNDE YAKALANDI

Ekipler, mobese görüntülerinden çantayı koyarak uzaklaşan kişinin Andızlı Mezarlığı'na doğru gittiğini belirledi. Ekipler mezarlıkta yaptıkları incelemede verilen eşkal neticesinde B.A. adlı kadını yakaladı. B.A., ekiplere bipolar rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine B.A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
