Antalya'da bir kadın sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir sulama kanalında otomobil içinde 39 yaşındaki Hatice Doğan'ın cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından yapılan incelemeler sonrasında cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da bir kadın, sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki kanalda bir otomobil olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanaldaki 07 AKU 552 plakalı otomobilde bulunan Hatice Doğan'ın (39) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan otomobil, sudan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
