Antalya'da Sulama Kanalına Düşen Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Dunya Elsefir, arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunarak morga kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuk, hayatını kaybetti.
Aşağıoba Mahallesi Yenimahalle mevkisinde Suriye uyruklu 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatan ekipler, Elsefir'in düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde cansız bedenine ulaştı.
Kanaldan çıkartılan Elsefir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel