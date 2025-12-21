Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
Serik ilçesinde bir sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Mahsur kalan inek, sahiplerine kavuştu.
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Karıncalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir ineğin olduğunu gören kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Kanalda mahsur kalan inek, ekibin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu halat yardımıyla çıkarıldı.
Düşme sırasında ayağında sıyrıklar oluşan ineğine kavuşan sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel