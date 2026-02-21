Antalya'da sualtı arkeolojik keşifler konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesince "Antalya Derinliklerinden Arkeolojik Sualtı Keşifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte, Antalya kıyıları açıklarında sürdürülen sualtı kazı ve araştırmalarına ilişkin bulgular katılımcılarla paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarımı Bölüm Başkanı Hakan Öniz, Akdeniz'in derinliklerinde tespit edilen batık gemiler, sualtında kalmış antik yerleşimler ve bu alanlardan çıkarılan eserler hakkında sunum yaptı.

Öniz, Akdeniz kıyılarında çok sayıda antik kent bulunduğunu ancak bu kentlerden 50-60 bin yıl öncesinde insanların mağaralar ve benzeri alanlarda bu kıyılarda yaşadığını belirtti.

Sualtı arkeolojisi çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 422 batık belgelendiğini aktaran Öniz, her batığın kendi dönemine ışık tutan birer zaman kapsülü niteliğine sahip olduğunu, ileri teknolojilerle deniz tabanı araştırılarak tespit ettikleri batıklarda bilimsel kazı çalışması yürüttüğüklerini ifade etti.