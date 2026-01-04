Haberler

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında depodan alevler yükselirken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için güvenlik önlemi alarak, müdahalede bulundu. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, yangında depoda bulunan soğutma sistemleri ve ürünlerin bulunduğu alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe taraftarını uyutmayacak açıklama
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor