Antalya'da Skuterle Giderken Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde skuter ile seyahat eden 58 yaşındaki Ali Haydar Özyıldırım, önünü kesen bir şüpheli tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Özyıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı hızla yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde skuter ile giderken önünü kesen şüpheli tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda skuter ile giden Ali Haydar Özyıldırım'ın (58) önünü Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda alkollü olduğu iddia edilen Sedat D. (28) kesti.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D, yanındaki bıçakla Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sedat D, tutuklandı.

Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine telsim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınları üzüntü yaşadı.

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özyıldırım'ın iki korneası, ailesi tarafından bağışlandı.

Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Özyıldırım'ın akrabası Mihriban Sarı, kuzeninin gece elim bir olayda madde bağımlısı bir kişi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldığını belirterek, "Çok iyi ve yardımsever bir insandı. Onu böyle bir olay sonrası kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldükten sonra bile başkalarına faydası olacak, korneaları bağışlandı. Polis teşkilatımıza da zanlıyı kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir kız çocuğu babası olan Özyıldırım'ın cenazesinin Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
