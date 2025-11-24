Haberler

Antalya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restorana gitmekte olan Abdullah H., aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

ANTALYA'da restorana gitmek üzere aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan Abdullah H., bacağından yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 839 Sokak'ta meydana geldi. O saatlerde sokak üzerindeki restorana giden Abdullah H., aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Abdullah H.'ye tabancayla ateş etti. Otomobiliyle restorana doğru giderken fenalaşınca aracından inip, bacağında kanaması olduğunu fark eden Abdullah H., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Abdullah H.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Abdullah H., müdahalenin ardından ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

