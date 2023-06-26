Antalya'da silah ticareti yapanlara operasyon: 6 kişi yakalandı

Antalya'da silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheli şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek ile ile birlikte 40 Adet G3 makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip gerçek tabancaya dönüştüren silah tacirlerine eş zamanı operasyon

G3 Makineli tüfek fişeği ele geçirildi,6 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheli şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek ile ile birlikte 40 Adet G3 makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştürdükleri, ruhsatsız gerçek tabancalar üzerinde namlu değişikliği yaptıkları, kurusıkıdan dönüştürdükleri tabancaların ve ruhsatsız gerçek tabancaların, tüfeklerin yasadışı olarak ticaretini yaptıkları" tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan ve Antalya ile Kocaeli'yi kapsayan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 29 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet av tüfeği, 586 adet tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği kartuşu, 40 Adet G3 makineli tüfek fişeği, 16 adet tabanca şarjörü, ve 114 bin 600 TL suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.