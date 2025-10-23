Haberler

Antalya'da Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öğle saatlerinde Antalya merkezinde etkili olan sağanak yağmur, trafik sıkışıklığına ve yayaların yürümekte zorluk çekmesine neden oldu. Serik ilçesinde ise seralarda ciddi hasar yaşandı.

ANTALYA'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar trafikte ilerlemekte, yayalar ise yürümekte zorluk yaşadı. Serik ilçesinde şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarı'nda yer yer su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yağışın etkili olduğu anlarda kaldırım ve refüjlerde su seviyesi yükseldi, yayalar su birikintilerinden geçerken güçlük yaşadı. Ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimileri otobüs durakları ve bina saçakları altına sığınarak korunmaya çalıştı.

SERİK'TE SERALAR HASAR GÖRDÜ

Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde ise şiddetli yağmur ve rüzgar bazı seralarda hasara neden oldu. Seraların demir yapıları devrildi, naylon örtüleri yırtıldı. Bazı seralardaki büyükbaşlar yıkılan demirlerin arasında kaldı. Aksu ilçesinde de yer yer su taşkınları meydana gelirken, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Turnayı yine gözünden vurdu
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.