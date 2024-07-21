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Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

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Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 64 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 64 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler, şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Nem oranı Antalya Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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