Antalya'da Sıcak Hava Turistleri Etkiledi

Antalya'da Sıcak Hava Turistleri Etkiledi
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Antalya'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı bugün, yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturarak serinlemeye çalıştı. Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize giren tatilciler, su sporlarıyla eğlendi.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 31 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü keyfi yaptı, tekneyle geziye çıktı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sıcaktan dolayı boşalan cadde ve sokaklarda yürüyen bazı turistlerin şemsiyelerle gezdikleri görüldü.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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