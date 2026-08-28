Haberler

Antalya'da Sıcak Havada Sahiller Doldu

Antalya'da Sıcak Havada Sahiller Doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 38 derece hava, 32 derece deniz suyu ve yüzde 22 nem ile sıcak hava etkili oldu. Turistler ve kent sakinleri Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu; bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi, bazıları su sporları yaptı. Varyant seyir noktasında da manzara izlendi.

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 38 derece, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 22 olarak ölçüldü.

Tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise yelken ve çeşitli su sporlarıyla vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, Varyant seyir noktasına gelen vatandaşlar, Akdeniz manzarasını ve sahillerdeki hareketliliği izledi.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı

Verdikleri ilan Türkiye gündemine oturdu! Başvuru yağıyor
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti