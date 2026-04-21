Kamyonette çıkan yangını, yoldan geçen araç sürücüleri söndürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette benzin kaçağı nedeniyle çıkan yangın, diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası trafik kısa süre aksadı, itfaiye ekipleri yangının sebebini araştırıyor.

ANTALYA'da seyir halindeki kamyonette benzin kaçağı nedeniyle çıkan yangın, çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde seyir halinde olan 07 BKH 165 plakalı kamyonette, benzin kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Dökülen benzin asfalt üzerinde de alev aldı. Kamyonetin sürücüsü, yol kenarında aracı durdurup inerek, diğer sürücülerden yardım istedi. Yoldan geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale ederek, kamyonetteki yangını söndürdü. Kamyonetin sürücüsü, yangın tüpleriyle yardıma koşanlara, "Allah hepinizden razı olsun" diyerek teşekkür etti. Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, normale döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürüttü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
