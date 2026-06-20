Antalya'da çıkan yangında bir iş yerinin deposunda hasar oluştu

Antalya'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde araç bakım ve onarım hizmeti verilen bir yetkili servisin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.