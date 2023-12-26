Antalya'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Antalya'da terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla düzenlenen 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü gerçekleştirildi. Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya gelen grup, şehitler anısına lokma dağıttı, dua okudu. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazılı pankartlar eşliğinde terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Antalya'da "Şehitlere Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.
Terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla toplanan grup, "Kapalı Yol" olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya geldi.
Burada şehitler anısına lokma dağıtıldı, dua okundu. Ellerindeki Türk bayrakları, meşaleler ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazılı pankart taşıyarak terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehitlerin isminin okunmasının ardından grup dağıldı.