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Antalya İl Müftülüğü, şehit ve gazi ailelerini iftarda bir araya getirdi

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Antalya İl Müftülüğünce şehit ve gazi aileler iftarda bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Hamdi Akseki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Yalçınkaya, yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Milletin şehitlere ve gazilere minnet borcu olduğunu belirten Yalçınkaya, "Onlarla iftar yapmanın sevincini mutluluğunu yaşadık. Biz onlara minnet borçluyuz. Minnetimizi göstermenin ifadesi olarak iftarda bir araya geldik. Her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yalnız olmadıklarını, evlatlarının acılarını millet olarak bizim de hissettiğimizi göstermek istedik." dedi.

İftar duasının okunmasının ardından protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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