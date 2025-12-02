Haberler

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muratpaşa Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokolü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul imzaladı.

Uysal, imza töreninin ardından, dernekle güçlü dayanışma içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizde en eski tarihe sahip, en köklü mücadeleyi veren şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek olan, dünya savaşı koşullarında kurulmuş derneğimizle iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumsal örnek oluşturması adına mevcut dayanışmamızı daha hukuki bir zemine oturtuyoruz."

Yurdakul ise gerek hizmet binalarının tahsisinde, gerekse bugüne kadarki tüm taleplerinde her zaman Uysal'ın yanlarında olduğuna dikkati çekerek, "Bugün bu güçlü dayanışmayı kurumsal bir çerçeveye kavuşturarak imza altına alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.