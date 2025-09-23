Antalya'da Sazlıkta Yangın Çıktı

ANTALYA'da Düden Çayı kanal boyundaki sazlıkta çıkan yangını, bölge halkı, kano ve tekneden hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde Düden Çayı kanal boyundaki sazlıkta, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kanal boyunda evleri bulunan aileler, kano ve teknelerle açılıp, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti ancak sonuç alınamadı. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibinin de mısır tarlalarından dolayı yangına müdahalede zorluk çektiği belirtildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.