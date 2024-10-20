Antalya'da Sazlık Alanda Yangın Söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde Çanakçı Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm sazlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakçı Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında 2 dönüm sazlık alan zarar gördü.