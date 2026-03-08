Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Gazipaşa'da sokakta oynayan 8 yaşındaki bir çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Güvenlik kameraları, saldırı anını kaydetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan erkek çocuk yaralandı.
Ekmel Mahallesi'nde sokakta oynayan 8 yaşlarındaki çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerden koşarak kurtulan çocuk, ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayağında ısırık izleri olduğu belirtilen çocuk, tedaviye alındı.
Öte yandan köpeklerin çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yunus Uğur