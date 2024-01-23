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6 günde 8 cansız bedenin kıyıya vurduğu Antalya sahillerinde ceset devriyesi başladı

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6 günde 8 cesedin bulunduğu Antalya'da Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahillerde gece gündüz devriye görevine başladı. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini kontrol ederken, 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol etmeye başladı.

Antalya'da sahillerde son 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz devriye görevine başladı. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, sahil şeridini kontrol ederken, otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini denetliyor.

6 günde 8 cansız bedenin kıyıya vurduğu Antalya sahillerinde ceset devriyesi başladı

24 SAAT ESASINA DEVRİYE GÖREVİ BAŞLADI

Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı.

6 günde 8 cansız bedenin kıyıya vurduğu Antalya sahillerinde ceset devriyesi başladı

OTEL GÖREVLİLERİ DE SAHİLLERİ KONTROL EDİYOR

Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor. 5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor.

6 günde 8 cansız bedenin kıyıya vurduğu Antalya sahillerinde ceset devriyesi başladı

SAHİL GÜVENLİK DENİZDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor. Kadriye Mahallesi Muhtarı Süleyman Çalışkan, Kadriye sahillerinde 3 ceset bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin sahilde aralıksız devriye görevi yaptığına değinen Çalışkan, "Çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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