Antalya'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu
Manavgat ilçesinde sahilde bulunan cesedin, dövmecilik yapan Gökhan Varoğlu'na ait olduğu belirlendi. Jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi ve ceset otopsi için morga kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.
Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki sahilde ceset görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, cesedin Kumköy'de dövmecilik yapan Gökhan Varoğlu'na (47) ait olduğunu tespit etti.
İncelemenin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel