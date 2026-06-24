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Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, evleri ziyaret edip aşının önemini anlattı

Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, evleri ziyaret edip aşının önemini anlattı
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Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ekibiyle ev ziyaretleri yaparak çocukluk dönemi aşılarının önemini anlattı ve ailelere ulusal aşı takvimi hakkında bilgi verdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, beraberindeki ekiple evleri ziyaret ederek, çocukluk döneminde yapılan aşıların önemini anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özkan başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce ve ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla hane ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette, aileye aşının önemi, aşıyla önlenebilir hastalıkların oluşturabileceği riskler ve çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde aşının rolü hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Özkan, aşıların çocukları ciddi hastalıklardan koruyan en etkili ve güvenilir sağlık uygulamalarından biri olduğunu belirterek, çocukların ulusal aşı takvimine uygun şekilde aşılanmasının sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aşıların çocukları bulaşıcı hastalıklardan koruyan ve toplum sağlığının güçlendirilmesinde önemli rol oynayan en etkili koruyucu sağlık uygulamalarından biri olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde uygulanan Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi kapsamında çocuklar, difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit A ve B, suçiçeği, Haemophilus influenzae tip b ve pnömokoka bağlı hastalıklar olmak üzere 13 hastalığa karşı ücretsiz olarak aşılanmaktadır. Aşılar, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte, gerekli tüm güvenlik ve etkinlik testlerinden geçirilerek kullanıma sunulmaktadır. Üretimden uygulama aşamasına kadar tüm süreçler titizlikle takip edilmekte, aşıların uygun koşullarda saklanması ve taşınması elektronik sistemlerle sürekli olarak izlenmektedir."

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
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