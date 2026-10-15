Antalya'da sağanakta su alan özel halk otobüsü işletmecisine cezai işlem uygulandı

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Antalya'da sağanak sırasında içine yağmur suyu sızdığı belirlenen özel halk otobüsünün işletmecisine cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde etkili olan sağanak sırasında, belediye denetiminde toplu taşıma hizmeti veren bir özel halk otobüsünün içine su sızdığı yönünde vatandaşlardan şikayet geldi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, araçta inceleme yaptı. Otobüsün cam filtrelerindeki deformasyon ve tavan birleşim noktalarındaki silikon izolasyon malzemesinin yıpranması nedeniyle su aldığı belirlendi.

Ulaşım AŞ Operasyon Birimler Sorumlusu Ramazan Delioğlu, vatandaşlardan gelen şikayetin ardından gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış meydana geldiğini ifade eden Delioğlu, "Otobüs teknik aksaklıklarının giderilmesi ve su alma sorununun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla yetkili servise yönlendirildi. Kent içi toplu taşıma araçları düzenli olarak denetleniyor. Yağışlı havalarda vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Delioğlu, gerekli bakım tedbirlerini zamanında almayan araç işletmecisine mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Kaynak: AA