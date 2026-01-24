'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

METEOROLOJİ'nin 'Sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı. Rögarların taştığı kentte, yollar göle dönerken çok sayıda araç da suda mahsur kaldı. Aksu ilçesinde dereler taştı, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor. Yağmur nedeniyle dün gece kentin ana arterlerinde yollar göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Merkez ilçeler Konyaaltı ve Muratpaşa'da çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

ARAÇLAR SUDA KALDI

Aksu ilçesinde ise tarım alanları ve seralar sağanak sonrası oluşan selden zarar gördü ve bazı evleri de su bastı. Aksu'da ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri, yolun ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde de biriken taşkın su nedeniyle ağaçlar yarıya kadar suya gömüldü. Kardeş Kentler Caddesi'nde ise bir personel servisi biriken suyun içerisinde kaldı. Suyun biriktiği yerde ise kaldırımın çöktüğü görüldü.

MANAVGAT'TA TAHLİYE

Manavgat ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri tarafından ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.

KONYA YOLUNDA KAR

Antalya merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde önceki akşam etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketi sonrası zarar gören seralar ve evler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerinde incelenerek hasar tespit çalışması yapıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, örtü altı üretimin yoğun yapıldığı Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, çok sayıda seranın su altında kaldığı, üretimi yapılacak ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

190 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji'nin son 24 saatlik yağış raporuna göre Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yer, metrekareye 190 kilogram ile Antalya'nın Aksu ilçesi oldu. Aksu'nun ardından son 24 saatte Muratpaşa ilçesine 185,4 kilogram, Kepez'e 156,8 kilogram, Kemer'e 127,2 kilogram, Serik'e 110 kilogram, Manavgat'a 92,3 kilogram ve Döşemealtı'na 83,2 kilogram yağış düştü.

Antalya genelinde etkili olan yağışların gelecek hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.