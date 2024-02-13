Antalya'da Sağanak Yağış: Evleri Su İçerisinde Kalan Çift Pencereden İçeri Girdi

SUYUN İÇERİSİNDE YÜRÜDÜLER

Antalya'da sağanağın yoğun etkilediği Kepez ilçesinde birçok evi su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar, evlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı. Evleri su içerisinde kalan bir çift ise pencereden içeri girdi.

Suyun yükselmesi nedeniyle yol ortasında kalan araçların bazıları kurtarıcılar ile çekildi. Cadde üzerinde su birikintilerine giren araçların düşen plakaları ağaç kenarlarına bırakıldı. Güneş Mahallesi'nde evlerine ulaşmak isteyen bazı kişiler, suyun içerisinde yürüdü. Yaşanan felaket nedeniyle bazı sokak hayvanlarının da hayatını kaybettiği görüldü. Afad ekipleri ise bölgede çalışma yürütüyor.

KOVALARLA SU BOŞALTIYORLAR

Kendi çabalarıyla evindeki suları tahliye etmeye çalışan Abdülselam Oğuz, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Evine girmek için suyun çekilmesini bekleyen Musa Ağıran ise "Gece saatlerinde evime giren su yatağıma kadar gelmişti. Eşyalarım hepsi perişan oldu. Su yavaş yavaş çekiliyor ama hala var. Su yatağımın seviyesine gelmek üzereydi. Ne yapacağız bilmiyorum perişan haldeyiz" diye konuştu.

Evinde yaklaşık 1 metre su olduğunu belirten Ercan Oğuz, "Gece uyuyorduk ayağımıza su değdi o şekilde uyandık. Evin içi komple su içerisindeydi. Benim evimde eşya kalmadı, yardım istiyorumö" dedi.

Semih ERSÖZLER - Tolga YILDIRIM - Aslı DURAN/ANTALYA,