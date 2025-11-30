Haberler

Antalya'da Sağanak Yağış Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 10 metrelik bir ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri ağaçla ilgili daha önce belediyeye başvurduklarını belirttiler.

ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Konyaaltı'nda yaklaşık 10 metrelik bir ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrilirken, apartmanın ön cephesinde de hasar oluştu.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınırken, ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde ani bastıran sağanak nedeniyle birçok kişi ıslanmamak için poşetleri yağmurluk gibi kullanırken, bazı noktalarda su birikintileri kaldırım seviyesine ulaştı.

AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yağışın akşam saatlerinde de etkisini sürdürdüğü kentte, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 308 Sokak'ta yaklaşık 10 metrelik bir ağaç, köklerinin yumuşamasıyla devrilerek park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Devrilen ağaç, çarpmanın etkisiyle bir apartmanın giriş bölümüne yaslandı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası yaralanmayı önledi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı. Park ve Bahçeler ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara ayırıp kaldırırken, itfaiye ekipleri apartman girişinde oluşan riskli bölgeyi kontrol altına aldı.

'BU AĞAÇ DAHA ÖNCE YATIKTI ZATEN'

Mahalle sakinlerinden Fuat Oral, "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Belediyeye müracaat ettik, kesmediler. Yağmur yağdıktan sonra bunun yıkılacağı belliydi. Allahtan akşam oldu. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Tek tesellimiz insana bir şey olmaması" diye konuştu. Mahalleli Mahmut Göl ise, "Bu binada oturuyorum. Kaç defa müracaat ettim, belediyeye ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği için kesmediler. Allah'tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük hasar var" dedi. Ekiplerin aynı sokak ve çevresinde devrilme riski bulunan diğer ağaçlarda da inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.