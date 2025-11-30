Antalya'da Sağanak Yağış Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Konyaaltı'nda yaklaşık 10 metrelik bir ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrilirken, apartmanın ön cephesinde de hasar oluştu.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınırken, ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde ani bastıran sağanak nedeniyle birçok kişi ıslanmamak için poşetleri yağmurluk gibi kullanırken, bazı noktalarda su birikintileri kaldırım seviyesine ulaştı.

AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yağışın akşam saatlerinde de etkisini sürdürdüğü kentte, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 308 Sokak'ta yaklaşık 10 metrelik bir ağaç, köklerinin yumuşamasıyla devrilerek park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Devrilen ağaç, çarpmanın etkisiyle bir apartmanın giriş bölümüne yaslandı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası yaralanmayı önledi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı araç trafiğine kapattı. Park ve Bahçeler ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara ayırıp kaldırırken, itfaiye ekipleri apartman girişinde oluşan riskli bölgeyi kontrol altına aldı.

'BU AĞAÇ DAHA ÖNCE YATIKTI ZATEN'

Mahalle sakinlerinden Fuat Oral, "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Belediyeye müracaat ettik, kesmediler. Yağmur yağdıktan sonra bunun yıkılacağı belliydi. Allahtan akşam oldu. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Tek tesellimiz insana bir şey olmaması" diye konuştu. Mahalleli Mahmut Göl ise, "Bu binada oturuyorum. Kaç defa müracaat ettim, belediyeye ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği için kesmediler. Allah'tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük hasar var" dedi. Ekiplerin aynı sokak ve çevresinde devrilme riski bulunan diğer ağaçlarda da inceleme yapacağı öğrenildi.