Haberler

Antalya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu, ağaçların ve reklam panolarının devrilmesine, yolların su birikintileriyle dolmasına yol açtı. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkileyen yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle reklam panoları, ağaçlar devrildi, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı.

Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.

Öte yandan, parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan "sis bulutu"nu fırsat bilen bazı kişiler, film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.