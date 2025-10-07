Haberler

Antalya'da Rus Turist Boğulma Tehlikesi Sonrası Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist Sergey Krasilinkov, denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı, ancak yaşamını yitirdi. Olay sonrası cenazesi otopsi için morga gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İncekum Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin plajından denize giren Rusya uyruklu Sergey Krasilinkov (55), bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan ve sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Krasilinkov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
