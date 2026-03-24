Antalya'da renkli bahar göçü; 3 günde 103 tür

ANTALYA, mart ayıyla Afrika'dan kuzeye göç yolculuğu başlayan göçmen kuşlar için en önemli duraklardan birini oluşturuyor. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinin bulunduğu kentte, yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, 3 günde 103 kuş türü fotoğrafladı.

Mart ayı ile birlikte göçmen kuşların Afrika'dan kuzeye göç yolculuğu da başladı. Göçmen kuşların bazılarının sürüler halinde bazılarının da bireysel olarak çıktıkları göç yolunda Antalya, en önemli duraklardan birini oluşturuyor. Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinin de bulunduğu kentte yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, 3 günde 103 kuş türü fotoğrafladı. 'Doğaya Kanat Açtık' projesi kapsamında baharı Antalya'da karşıladıklarını belirten Tüydeş, güneyden kuzeye gelen göçmenler için önemli bir durak olan Antalya kıyılarında; cılıbıtlar, büyük cılıbıtların yanı sıra 2 yıldır kenti mesken edinen Tibet cılıbıtını fotoğrafladığını anlattı. Alper Tüydeş, "Tibet cılıbıtı ülkemiz için oldukça nadir bir türdü ama artık yerli gibi oldu. Ayrıca 'Ada martısı' nadir bir tür" dedi.

Bir diğer nadir türün büyük örümcekkuşu olduğunu belirten Tüydeş, "Ülkemizin kış misafiri. Baharla birlikte kuzeydeki üreme alanlarına yola çıkıyorlar. Bu nadiratımız da o yolculuk sırasında Antalya sahilinde moladaydı. Ben kıyı kuşlarını çekerken deniz üstünden bir anda belirdi bu kır baykuşu. Bir diğer nadir görülen kuş türümüz. Güneyden kuzeye göç ederken Akdeniz'i aşıp Antalya sahilinde aldı soluğu. Biraz dinlenip yolculuğuna devam edecek o da. Sürmeli kervan çulluğu da deniz aşırı geldi ve sahilde bekleyen cılıbıtları fark edince ani bir manevrayla yanlarına iniş yaptı" diye konuştu.

GÖÇÜN SÜRPRİZ MİSAFİRLERİ

Büyük örümcekkuşu, Tibet cılıbıtı, kır baykuşu gibi nadir türlerin yanı sıra Tüydeş'in fotoğrafladığı türler arasında kara karınlı kum kuşu, akça cılıbıt sürüsü, gümüş yağmurcun, döğüşken kuşlar, bataklık düdükçünü, gri balıkçıl, çamur çulluklar, kara kızılbacak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, gülen sumrular, küçük batağan, çıkrıkçınlar, tepeli toygar, karatavuk, çayır incir kuşu, kızılgerdan, Arap bülbülü, florya, küçük iskete, ibibik, kır kırlangıcı, ak karınlı ebabil, kızılkuyruk, kara kızılkuyruk ve çıvgınlar bulunuyor.

