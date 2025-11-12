Antalya'da Polis Memuru Eşini ve İki Çocuğunu Öldürdü

1) ANTALYA'DA POLİS MEMURU, EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'da aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşi ile birlikte 2 çocuğunu öldüren polis memurunun kimlikleri belirlendi. Fatma Gıyar'ın (31) kendisini aldattığı gerekçesiyle polis memuru eşi Muharrem Gıyar (36) ile tartıştığı öğrenildi. Tartışma sırasında Fatma Gıyar'ın eşine çocuklarının yanında hakaretlerde bulunup vurduğu ortaya çıktı. Yaşanan arbede sırasında polis Muharrem Gıyar'ın önce eşi Fatma Gıyar'a, ardından da çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabanca ile vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesini vuran Muharrem Gıyar ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anne ile 2 kızının cenazeleri ise adli tıp kurumu morguna götürüldü. Cenazelerin alınması sırasında yakınları gözyaşı döktü.