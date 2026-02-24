Haberler

Antalya'da polis gibi davranarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polise başvuran S.K, telefonda kendisini başkomiser olarak tanıttan ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek üzerinde baskı kuran kişinin yönlendirmesiyle Burdur yolundaki bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyası bıraktığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Antalya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
