Antalya'da sahne sokaklara taşınıyor

ANTALYA'da ilk kez düzenlenecek Performans Günleri'nde sanatçılar, kentin simge noktalarını sahneye dönüştürecek. Etkinlik kapsamında mekana özgü performanslarla izleyiciler, belirlenen rotalarda sanatla buluşacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel tiyatro ve performans sanatları atölyesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Performans Günleri', sahne sanatlarını salonlardan çıkarıp kentin kamusal alanlarına taşıyacak. 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte seyirciler, Antalya'nın simge noktalarında gerçekleştirilecek mekana özgü performansları belirlenen rotalar üzerinden takip edecek.

'AMACIMIZ YENİ VE FARKLI İFADE BİÇİMLERİ AÇMAK'

Etkinliğin düzenleyicilerinden eğitmen ve sanatçı Aslınur Sarıca Ünal, performans günlerinin çıkış noktasının yerelde üretim yapan sanatçılar için yeni ifade alanları yaratmak olduğunu söyledi. Antalya'da bir kültür-sanat ve yaratıcılık araştırma alanı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ünal, "Burası aslında Antalya'da bir kültür sanat alanı, bir yaratıcılık temelli araştırma alanı. Biz daha çok sahne sanatları pratikleri üzerinden çalışıyoruz. Daha çok performans araştırmaları, dans, hareket ve tiyatro gibi farklı disiplinlerle birlikte çalışıyoruz burada" dedi. Performans sanatının dünyada 1950'li yıllardan itibaren geliştiğini, Türkiye'de ise 1990'lı yıllarda görünür olmaya başladığını aktaran Ünal, bu tür çalışmaların İstanbul dışındaki şehirlerde daha sınırlı kaldığını ifade etti. Ünal, "Amacımız aslında yerelde sanat üreten genç sanatçılara ya da buralarda çalışan, üreten sanatçılara yeni ve farklı anlatım biçimleri açmak, yeni alanlar oluşturmaya çalışmak. O yüzden de böyle bir performans araştırması yaratmaya karar verdik. Bu yıl ilk kez ilkini yapacağız. Dileğimiz diğer yıllarda devam edecek, gelenekselleşen bir festivale dönüştürmek bunu. Farklı sanatçıların farklı performanslarıyla karışılacağımız bir kültür sanat etkinliği olacak" diye konuştu.

TOPLAM 8 PERFORMANS SERGİLENECEK

Oyun yazarı Mehmet Salih Sezgin ise etkinliğin 5 Haziran'daki açılışla başlayacağını, 7 Haziran'da düzenlenecek forumla sona ereceğini söyledi. Sezgin, "Performans günlerimiz 5, 6 ve 7 Haziran'da gerçekleşecek. 5 Haziran'da başlıyoruz ve 7 Haziran'da da performans günleri sürecini tartışacağımız, konuşacağımız bir forumla kapatıyor olacağız" dedi. Etkinlik kapsamında 6 ve 7 Haziran'da dörder performans olmak üzere toplam 8 performansın izleyiciyle buluşacağını kaydeden Sezgin, performansların kapalı salonlar yerine belirlenen açık alanlarda gerçekleştirileceğini belirtti. Sezgin, "Bu işler bizim belirlediğimiz bir mekan sınırında fakat dış mekanlarda gerçekleşecek. Seyircilerimiz de önceden belirlediğimiz bir rotayı takip ederek işleri izleyebilecekler" diye konuştu.

ANTALYA'NIN SİMGE NOKTALARI SAHNE OLACAK

Performansların gerçekleştirileceği alanlarla ilgili ayrıntıların seyircilerde merak uyandırmasını istediklerini kaydeden Sezgin, Antalya'nın herkes tarafından bilinen turistik ve simgesel noktalarının etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade etti. Sezgin, Karaalioğlu Parkı ve falezler bölgesinin performans rotasında yer alacağını, bunun dışında çeşitli açık alanlarda sanatseverle buluşacaklarını belirterek, seyircilerin bu deneyimi yaşayarak keşfetmelerini istediklerini söyledi. Antalya seyircisinin ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağını belirten Sezgin, "Hem iç hem dış mekanda sergileyeceğimiz performanslar, bu tarz yeni işlerin, toplam izlenme değerinin yanında alternatif bir bakış üretmek, seyircinin sanat işlerine ya da seyretme alışkanlıklarına alternatif sunmak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden değerli buluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı