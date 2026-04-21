Antalya'da evinin penceresinden iş yerinin tentesine düşen kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4. kattaki evinin penceresinden düşerek tentenin üzerine kalan Okay U. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Okay U., hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden iş yerlerinin tentelerinin üzerine düşen Okay U., yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Okay U., itfaiyenin merdivenli sepetiyle tentenin üzerinden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı.

Tente üzerinde ilk müdahalesi yapılan Okay U., sedyeye alınarak itfaiyenin merdivenli sepetiyle aracın üzerine taşındı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet şoföründen yardım isteyen ekipler, aracın kasasını da kullanarak Okay U.'yu itfaiye aracının üzerinden indirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

Ülke tarihi davaya kilitlendi! Binlerce cinayet, on binlerce suç...
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

3 harfli zincir markette satılan muzlar hayrete düşürdü