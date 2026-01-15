Haberler

Antalya'da otobüse tutunup paten yapan 2 çocuk hakkında işlem başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunan iki patenli çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulama yaptı.

Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunup trafiği tehlikeye düşüren patenli 2 çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkartılması, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kural ihlali yapan araç, motosiklet ve sürücülerin engellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada, özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu cadde ve sokaklarda seyir halindeki araçların arkalarına tutunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren patenli 2 çocuk hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu Wi-Fi adını değiştirdi, uçak acil iniş yaptı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay