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Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emre Durdahanoğlu (24) idaresindeki motosiklet, Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak'ta park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
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