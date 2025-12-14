Serik'te park halindeki kamyonda yangın çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu bir kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Merkez Mahallesi 2202 Sokak'ta sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki 38 LK 995 plakalı kamyonun şoför mahallinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangın sonrası, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel