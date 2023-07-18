Antalya'da Özel Halk Otobüsünde Klima Tartışması

Antalya'da özel halk otobüsünde yolcular ile klimayı açmadığını iddia ettikleri şoför arasında tartışma yaşandı. Yolcuların tepkisi sosyal medyada paylaşıldı. Aynı zamanda Tarihi Üç Kapılar'da susuz kalan güvercinlerin bir kişinin çamaşır leğenine doldurduğu sudan içtiği görüntülendi.

ANTALYA'da özel halk otobüsünde yolcular ile klimayı açmadığını iddia ettikleri şoför arasında tartışma yaşandı. Şoför, aracı durdurup devam etmeyeceğini söyleyince tartışma büyüdü. O anlar bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Tarihi Üç Kapılar'da susuz kalan güvercinler ise bir kişinin çamaşır leğenine doldurduğu sudan içti.

?Hava sıcaklığının gölgede 42 derece olduğu Antalya'da yolcular klima açmayan ya da kliması yetersiz kalan özel halk otobüslerinden şikayetçi oldu. Belediye ve odalara bu konuda çok sayıda şikayet iletilirken, bazı yolcular yaşanan klima tartışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkisini gösterdi. İnternet ortamında yapılan son paylaşımda, özel halk otobüsündeki yolcular, şoförün hararet yaptığı gerekçesiyle aracın klimasını açmadığını iddia etti. Dolu olan otobüste hamile ve yaşlı insanların olduğunu söyleyen yolcular, şoförün aracı durdurup hareket etmemesi üzerine öfkelendi.

Kentin simgelerinden Üç Kapılar'da ise güvercinler sıcak havanın etkisiyle susuz kaldı. Tarihi mekanın müdavimi olan ve turistlerin buğday atarak beslediği güvercinler, bir vatandaşın çamaşır leğenine doldurarak alana bıraktığı sudan içti. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı tatilciler, sıcağa dayanmanın imkansız olduğunu, güvercinlerin leğendeki sudan kana kana içtiğini söyledi.